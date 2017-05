Stab wandert von Sölden nach Umhausen

12.05.2017, 13:19 Uhr

Matthias Klotz, der Obmann der Musikkapelle Sölden hat mit seinem Klangkörper das ganze Jahr zu tun: „Wir sind derzeit rund 35 Musikantinnen und Musikanten. Erfreulicherweise drängen aktuell viele junge Talente nach und wollen in der Kapelle mitspielen. Unser Schwerpunkt liegt natürlich auf den Konzerten im Sommer“. Von Solostücken, über moderne Klänge bis hin zu traditionellen Märschen und Polkas. „Wir bemühen uns, für Alt und Jung, Musiker und Zuhörer die richtige Mischung zu finden“, unterstreicht auch Kapellmeister Emanuel Scheiber. Gemeinsam mit seinem Obmann hat er den Stab an die Musikkapelle in Umhausen übergeben. „Natürlich haben wir uns auch einen kleinen Film rund um unser Dorf und unsere Kapelle einfallen lassen. Wie sollte es anders sein: Es hat mit Schnee und Bergen zu tun“, schmunzelt Obmann Matthias Klotz. Zu sehen gibt es den Film auf www.mksilz.at bzw. auf www.bezirksblaetter.com. Auch auf Facebook ist der Beitrag zu finden!