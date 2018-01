SPG verliert gegen Weerberg glatt mit 5:0

28.01.2018, 00:21 Uhr

Imst : Eisstadion |

Da hatten einige SPG-ler nicht gerade ihren besten Tag. Im ersten Drittel konnten die ZugspitzScorpions noch durchaus mithalten. Aber im zweiten Drittel kam das stehende KO innerhalb von 6 Minuten. Im Schlussdrittel hatten die Weerberger offensichtlich Mitleid mit ihrem Gegner, oder es war ganz einfach Lustverlust auf Seite der Weerberger angesagt.

Das erste Drittel wurde von beiden Mannschaften schnell gespielt, die Scorpions kamen auch einige Male vor das gegnerische Tor, aber von "gefährlich" war nicht viel zu sehen an dem Abend. Aber auch die Schüsse der Weerberger waren nicht das Gelbe vom Ei. Am Drittelende steht es 0:0, da lebt die Chance für die SPG noch.Das zweite Drittel gehen die SPG-ler dann eher lahm-arschig an. Da ist vermehrt "Steh und Schau" angesagt, die Aktionen kommen zögerlich, ohne Biß und abschließende Konsequenz. Die Motivation scheint man in der Kabine gelassen zu haben. Und SPG Head-Coach Ostler schaut hilflos mit an, wie seine Truppe in die Knie geht. Innerhalb von 6 Minuten kassieren die Jungs 4 Treffer in Serie. Beim Boxen nennt man das wohl "stehend KO".Im Schlussdrittel reagiert der Head-Coach in gewohnter Manier, er stellt auf zwei Linien um. Das hat zwar bisher in ähnlichen Situationen auch nie funktioniert, aber Strategie ist offensichtlich Strategie und dabei bleibt man. Die Weerberger haben sichtlich Mitgefühl mit ihrem Gegner, sie drängen nicht weiter, sie lassen das Spiel "lattern" und geben sich mit einem einzigen weiteren Treffer zufrieden. Am Ende geht man mit hängendem Kopf und einer 0:5 Klatsche von Eis.