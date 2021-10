Wie aus einem kalkweißen Stück runde Masse durch viele Arbeitsschritte das begehrte Tafelporzellan wird, zeigt die aktuelle Ausstellung „Menschen in der Porzellanfabrik“ in der Galerie p_art am Polnischen Institut Wien. Zu sehen sind die einzelnen Arbeitsschritte der Porzellanherstellung für die Tafelkultur. Außerdem gibt es zahlreiche Stationen mit Fotos und Beschreibungen über das Drumherum der Herstellung in der Fabrik bis zur Abteilung Verpackung.

Kein gleichförmiger Job

Eine Schichtleiterin in der Verpackerei berichtet mit fröhlichem Foto auf der Hinweistafel von ihrem Arbeitsbeginn morgens kurz vor 6 Uhr und wie sie ihr Team für die jeweiligen Aufgaben nach der gerade produzierten Produktpalette einsetzt. „Es ist kein gleichförmiger Job mit immer gleichen Produkten, wo man sich langweilt“, ergänzt sie.

Augarten

Zu sehen sind auch Service-Teile aus der Wiener Porzellanmanufaktur „Augarten“, die ihre Produktion erstmals im September 1923 aufnahm.

Cmielow

Ausgestellt sind an einem langen Tisch auch Stücke der polnischen Manufaktur „Cmielow“. Ein Hinweis läßt verblüffen, dass ein Teller in der Herstellung von acht Personen an verschiedenen Stationen bearbeitet wird.

Die fragilen Exponate zur Tafelkultur sind noch bis 10. November 2021 in der Galerie p_art am Polnischen Institut, 1010 Wien, Am Gestade 7 zu sehen. Geöffnet: Mo-Do 12-17 Uhr.

Es gelten die aktuellen Covid19-Regeln für den Besuch von Galerien und Museen.