In der ersten Runde blieben die großen Sensationen aus. Die Favoriten setzten sich teils mit großer Überlegenheit durch.

Endlich rollt der Ball wieder. Nach der langen Corona-Zwangspause erfolgte durch den BFV-Cup der Startschuss in die neue Saison. Insgesamt fünf Südvereine haben es in die zweite Runde geschafft. Mit dabei sind Stegersbach, Eberau und Heiligenkreuz aus der 2. Liga, St. Michael aus der 1. Klasse und Gemeinde Tobaj aus der 2. Klasse Süd C.

Sieben auf einen Streich

In Mühlgraben war in der ersten Runde der Burgenlandligist Pinkafeld zu Gast. Die Elf von Trainer Laszlo Heiter hatte sich einiges vorgenommen, musste jedoch schnell erkennen, dass die Gäste besser waren. Vier Schüsse, vier sehenswerte Tore. Am Ende des Spiels musste Neo-Keeper Tahir Bilalic, der von Jennersdorf kam, sieben Mal hinter sich greifen. Für Pinkafeld trafen Niko Nagy, Gabor Hart, Martin aus der Schmitten, Ernest Grvala, zweimal Mohammad Abu Halawa und Christoph Saurer.

Heimsieg

Vor heimischer Kulisse gelang Heiligenkreuz ein ungefährdeter 4:1 Heimsieg gegen Spg Edelserpentin. Die Tore für Heiligenkreuz erzielten zweimal Dominik Schlener, Rok Vori und Manuel Köppel.

Knapp geschlagen

Über weite Strecken war die Leistung der Jennersdorfer gegen den Burgenlandligisten aus Kohfidisch in Ordnung. Schlussendlich gab es eine 1:2 Niederlage. Markus Pimpl erzielte das Tor.

Übersicht der Partien:

Freitag, 7. August: Großpetersdorf - Horitschon 0:1 (0:0), Jennersdorf - Kohfidisch 1:2 (1:0)

Samstag, 8. August: Mühlgraben - Pinkafeld/G. 0:7 (0:4), Hannersdorf - Oberwart/R. 1:4 (1:1), Unterschützen - Ritzing 3:3 (0:1) - nE. 4:5, Wiesfleck - Jabing 2:2 (1:1) - nE. 4:5, Wallendorf/Mogersdorf - Eberau 0:4 (0:3), Bad Tatzmannsdorf - St. Michael 2:4 (0:2), Rohrbrunn - Schlaining 1:7 (0:3), Tobaj - Markt Neuhodis 5:1 (0:0), Loipersdorf-Kitzladen - Stegersbach 2:4 (1:1), Heiligenkreuz - Edelserpentin 4:1 (3:0).