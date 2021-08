"Sport-Spiel-Spaß-Abenteuer-Spannung": Dieses Motto des Ferienkalenders der Marktgemeinde Windischgarsten wurde für den Beitrag der Gesunden Gemeinde heuer genau erfüllt und um die Komponente Wissensvermittlung erweitert.

WINDISCHGARSTEN. So erfuhren die Kinder beim „Besuch bei den Bienen“ sehr viel Interessantes über die wunderbaren, für die Menschen unverzichtbaren Tiere. Bei Imker Josef Grill im Mayrwinkl durften die Kinder sogar selbst die Honigschleuder drehen, den frischen Honig gleich verkosten und die von Josef Grill erfundenen und selbstgemachten Honig-Müsli-Schnitten vernaschen.

Beim anschließenden Knittelwerfen konnten die Kinder ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Bei einem kleinen Turnier wurden außerdem Ehrgeiz und Siegeswille geweckt. Der Spaß stand dabei im Vordergrund und er war den Kindern genau wie den Erwachsenen anzusehen.

Entenrallye im Salzabach

Zum Abschluss gab es bei einer Entenrallye im Salzabach noch jede Menge Spannung und laute Anfeuerungsrufe an der Ziellinie. Die eine oder andere Ente brauchte auf Grund des niedrigen Wasserstandes einen kleinen Schubs, um voranzukommen. Anstelle von Pokalen und Medaillen für die Siegerin und die Platzierten wurden Eisgutscheine überreicht. Der Leiter der Gesunden Gemeinde Windischgarsten, Werner Gschaider, begleitete die Kinder an diesem Nachmittag persönlich. "Es hat mir sehr viel Freude bereitetet, mit ihnen in der Natur unterwegs zu sein und ein paar Stunden ihrer Ferienzeit mitgestalten zu dürfen", erzählt er. "Ein großes Danke an Hermine und Josef Grill für die freundliche Aufnahme und die netten Stunden!"