Am Vormittag des 23. Juni 2022 endete ein Auffahrunfall im Lainbergtunnel auf der A9 Pyhrnautobahn bei Sankt Pankraz im Bezirk Kirchdorf glimpflich.

ST. PANKRAZ. Zu einem Kfz-Brand wurden die Feuerwehren am 23. Juni 2022 auf der A9 Pyhrnautobahn im Lainbergtunnel alarmiert. Nach Rücksprache mit der Tunnelwarte stellte sich bei der Anfahrt zum Einsatzort jedoch heraus, dass es sich nicht um einen Brand handelte. Stattdessen waren drei Personenkraftwagen in einen Auffahrunfall verwickelt. Bei einem der Fahrzeuge wurde der Kühler beschädigt und Kühlflüssigkeit verdampfte, was wiederum für die Brandalarmierung sorgte.



"Die Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Nach Absprache mit der Polizei konnten die Feuerwehren schließlich wieder einrücken", berichtet die Feuerwehr Windischgarsten.

Quelle: laumat.at