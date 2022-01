Riesiges Glück im Unglück hatte heute ein Reh in Kremsmünster. Nachdem es aus eigener Kraft nicht mehr den Weg aus den Schacherteichen fand, eilte ihm ein Spaziergänger zur Hilfe.

KREMSMÜNSTER. Ein Spaziergänger entdeckte am heute, 23. Jänner, Nachmittag ein Reh in den Schacherteichen bei Kremsmünster. Das Tier konnte sich aus eigener Kraft nicht aus seiner misslichen Lage befreien. Der Mann handelte sofort, watete ein Stück ins Wasser und versuchte das Tier ans Ufer zu ziehen. Parallel dazu alarmierte er die Feuerwehr. Kurz darauf trafen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Irndorf ein und eilten dem Tier zu Hilfe. An Land wurde das Reh in eine Decke eingewickelt und der Jäger verständigt. Das Tier war unterkühlt, sondern wurden aber keine Verletzungen festgestellt.