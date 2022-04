Schönes Frühlingswetter während der Karwoche und die Suche nach einer sinnvollen Outdoor-Beschäftigung für den Nachwuchs haben Andrea Anderluch und Silvia Wöckl auf die Idee gebracht, sich relativ spontan an der Aktion Hui statt Pfui zu beteiligen. Es wurden also schnell die dazugehörigen Müllsäcke und Handschuhe auf dem Gemeindeamt in GRÜNBURG besorgt und dann konnten die Mütter mit den Kids und deren Freundinnen eine große Runde durch LEONSTEIN drehen. Sie staunten nicht schlecht, wie viel achtlos weggeworfener Abfall an den Wegrändern, in der Wiese und in einigen Waldstücken zu finden war. Nach gut zwei Stunden Marsch entlang des Radwegs und durch den Ort zurück zum Ausgangspunkt kamen letztendlich zwei gut gefüllte Müllsäcke zusammen!