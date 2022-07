In Pörtschach am Wörthersee kommen bei drei Open-Air-Events alle Musikbegeisterten auf ihre Kosten. Den Beginn macht am 17. Juli die "Udo Tribute Band".

PÖRTSCHACH/SEE. Gleich drei musikalische Highlights stehen im Sommer am Monte Carlo Platz am Programm – und das bei freiem Eintritt. Am Sonntag, 17. Juli, gibt die "Udo Tribute Band" ab 20.30 Uhr alle Hits von Udo Jürgens zum Besten. "Vor exakt zehn Jahren wurde der legendäre Monte Carlo Platz mit der ,Udo Tribute Band' wieder zum Leben erweckt. Seit damals ist dieses jährliche Open-Air ein Pflichttermin für alle Fans von Udo Jürgens, noch dazu am Originalschauplatz", freut sich Veranstalter Gert Prix auf das Konzert. Am 7. August kommen dann Beatles-Fans auf ihre Kosten, wenn die Band "Winston O'Boogie" Beatles-Hits nonstop liefert und am 20. August heißt das Motto des Abends: "A Tribute to Wolfgang Ambros". Alle Infos unter www.eboardmuseum.com.