Die Delegierten der SPÖ Ebenthal haben Christian Orasch zum Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahl 2021 gewählt.

EBENTHAL. Bei der Wahl 2021 kandidiert Ebenthals Bürgermeister Franz Felsberger nicht mehr. Er bleibt bis zur Konstituierung des neuen Gemeinderates bzw. Angelobung des neuen Bürgermeister. Via Facebook teilte Christian Orasch nun mit, dass er am 23. Juli zum Spitzenkandidat für die Wahl 2021 gewählt wurde. Vizebürgermeister Mario Käfer stellt sich aus beruflichen Gründen nicht der Wahl. Neben Orasch war der zweite Bürgermeister Alexander Krassnitzer nominiert – mit 72 zu 28 Prozent ging die Wahl zu Orasch Gunsten aus. Orasch ist langjähriges Parteimitglied, in diversen Vereinen tätig und in der Ebenthaler Bevölkerung verankert. "Ich nehme das großartige Ergebnis demütig und dankbar an und bin überglücklich", freut sich der Spitzenkandidat.