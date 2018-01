12.01.2018, 22:37 Uhr

aufgenommen bei einer Wanderung an der Südseite des Völkermarkter Stausees in der Nähe von Brenndorf.Meine heutige Wanderung an der Nordseite des Völkermarkter Stausees führte mich ganz nahe an Tainach heran, und es war wieder eine schöne Abendstimmung.