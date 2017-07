In Maria Saaler Café eingebrochen

21.07.2017, 18:12 Uhr

Unbekannter stahl Bargeld, Zigaretten und die Registrierkassa. In Krumpendorf stürzte Pensionistin mit Fahrrad.

Mit Rad gestürzt

MARIA SAAL, KRUMPENDORF. In ein Café in Maria Saal gelangte ein unbekannter Täter in der Nacht auf heute, indem er mit einem Schraubenzieher ein Fenster aufzwängte. Im Gastraum angelangt, riss er den Sparvereinskasten herunter, der Inhalt ist nicht bekannt. Er stahl auch eine Kellnerbrieftasche mit mehreren hundert Euro Bargeld und etwa 30 Packungen ZigarettenDann entwendete er noch die Registrierkassa. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.In Krumpendorf kam heute eine 73-jährige Pensionistin mit ihrem Fahrrad auf einer Gemeindestraße zu Sturz. Warum, ist nicht bekannt. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.