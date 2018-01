"Wei-Wei" ertönt in Weizelsdorf

Startschuss für die Narren aus Feistritz im Rosental - mit Männerballett oder Robbie Williams.

Damen auf Kreuzfahrt

FEISTRITZ. Nach einer Pause im letzten Jahr starten die Weizelsdorfer Narren heuer wieder mit einem lauten "Wei-Wei" durch. An fünf Terminen - dreimal in der "Heimat" Weizelsdorf und zweimal in Feistritz - werden da die Lachmuskeln strapaziert. Die Leitung hat in diesem Jahr Max Magek inne, über 20 Akteure legen sich ins Zeug und proben seit Anfang November fleißig.Besucht man eine Faschingssitzung der Weizelsdorfer, erfährt man etwa Wissenswertes über das neue Parlament oder über die Wanzen von der Klagenfurter Hütte. Man trifft auf Robbie Williams und auf die zwei alten Damen, die sich auf Kreuzfahrt begeben. Lustig wird es auch beim Stück "Liebesg'schichten und Gurkenkrieg", selbst Bürgermeisterin Sonya Feinig wird sich im Programm wiederfinden.

Männerballet mit Cancan

Alle zwei Jahre

Termine & Infos Premiere: Freitag, 19. Jänner, 20 Uhr, Rüsthaus Weizelsdorf

Freitag, 19. Jänner, 20 Uhr, Rüsthaus Weizelsdorf Samstag, 20. Jänner, 20 Uhr, Rüsthaus Weizelsdorf

Samstag, 27. Jänner, 20 Uhr, Rüsthaus Weizelsdorf

Freitag, 2. Februar, 20 Uhr, Kulturhaus Feistritz

Samstag, 3. Februar, 20 Uhr, Kulturhaus Feistritz

Restkarten: 0676/61 86 426 (Marianne Zoff) 0676/61 86 426 (Marianne Zoff)

Gespannt sein darf man auf das Männerballett, das diesmal einen Cancan zum Besten gibt - die CHoreographie stammt von Gabi Trabesinger. Der Kopf rauchte auch bei Ina Korbitsch, Max Magek, Horst Bernell sowie Verena, Astrid und Sigrid Zoff - sie alle haben Stücke für 2018 geschrieben.Da die meisten Akteure noch eher junge Kinder haben, wird es in Zukunft "nur" alle zwei Jahre Faschingssitzungen geben. Denn schließlich darf man dien Zeitaufwand nicht unterschätzen. Die Einnahmen werden übrigens für die Dorfgemeinschaft bzw. die Attraktivierung der Ortschaft verwendet. So geht sich für die Bewohner vielleicht ein schöner Ausflug aus. In der Vergangenheit wurde mit dem Geld zum Beispiel auch ein Spielplatz errichtet.