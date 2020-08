INNENSTADT (th). Bereits zum dritten Mal hat der Informationsoffizier John Patrick Platzer Spenden bei seinen Kameraden für das SOS-Kinderdorf gesammelt.

Schützenhilfe kam diesmal von der Restaurant-Kette "Burger Boutique" mit dem eigens kreierten "Soldaten mit Herz Burger".

Insgesamt sind rund Euro 2.000 dabei zusammengekommen. Damit wurden u.a. Schultaschen gekauft und am Sonntag, dem 23. August 2020, in der Burger Boutique in Klagenfurt den jungen Bewohnern von SOS Kinderdorf als Vertreterin kam die Tagesmutter Mariell Brucker feierlich übergeben.

Gemeinsam mit Baran Ümit, Geschäftsführer der Burger Boutique, kreierte Platzer den "Soldaten mit Herz Burger". Für jeden verkauften Burger ging 1€ in den Spendentopf. Insgesamt wurden innerhalb von 2 Monaten an den Standorten Villach und Klagenfurt 1.280 Burger verkauft.

Weiters spendeten die beiden Wiener Soldaten Angelika und Thomas Pasrucker aus eigener Tasche einen höheren Geldbetrag. Dafür gab es von "Soldaten mit Herz"-Initiator Patrick Platzer ein "Verleihungsdekret" mit der Übergabe eines der auf 100 Stück limitierten "SUMUS-Ubique-Coin". Gemeinsam mit zusätzlichen Spenden von Soldaten sind insgesamt rund 2.000 € zusammengekommen.

Dies ist bereits die dritte Aktion für das SOS Kinderdorf in Moosburg. Nach Schlitten im Winter 2019 und Sommersportartikel während des Corona-Lockdowns, hat Platzer die jungen Bewohner des Kinderdorfs mit 26 Markenschultaschen und Rucksäcke beschenkt, um ihnen so den Schulstart zu verschönern. Bei der Spendenübergabe in der Burger Boutique Klagenfurt wurden die Kinder und deren Betreuer auf ein Abendessen und Getränke eingeladen.

Neben kleinen Extra-Geschenken, wie Brettspiele, Puzzles und Jugend-Bücher,

sorgte auch das Privat-Konzert der Pop-Sänger Nadja Inzko und Stefan Skreinig zusätzlich für leuchtende Kinderaugen.

Einmal jährlich verleiht die Österreichische Albert Schweitzer Gesellschaft (ÖASG) den "Albert Schweitzer Lifetime Award für Humanität".

Dieses Jahr wurde Platzer für seine bisherigen Leistungen mit den "Soldaten mit Herz" ausgezeichnet. Der Award wurde ihm während der Spendenübergabe feierlich verliehen.

Der Generalsekretär Professor Jörg C. Steiner, der extra aus Wien angereist ist, bei der Überreichung des Awards: "Der Miliz-Korporal John Patrick Platzer erhält den Lifetime Award für Humanität für sein Engagement, auch während Krisenzeiten, Spenden für die zu sammeln, die es am nötigsten brauchen. Wenn ein Milz-Soldat, sich die Uniform anzieht und hilft, nicht weil er es muss, sondern weil er es freiwillig will, so hat jeder was davon; die Kleinen vom SOS Kinderdorf, wie auch das Ansehen des Bundesheeres. Platzer hat sich mit seinen zahlreichen Aktionen den Award absolut verdient. Wir gratulieren zu dieser Auszeichnung!".