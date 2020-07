Die Trigoniale ist eröffnet!

Kürzlich fand die ursprünglich für Anfang April geplante Eröffnung der Dreiländerausstellung Trigoniale mit Künstlerinnen aus Slowenien, Friaul und Kärnten, in der Kunstbotschaft Kärntens in Slowenien statt. Inmitten der Wein- und Obstgärten der Goriška Brda stellen nach drei Ausstellungen von Kärntner KünstlerInnen nun erstmals neben Tina Stremlau aus Kärnten, Alessandra Minin der Künstlervereinigung Albrecht Dürer aus Tavagnacco (UD) und Alda Grudina,Präsidentin des Künstlervereines Dablo aus Brda ihre Werke aus.

Unter dem Ehrenschutz des Alpen-Adria Zentrums AACC!

Die um kulturelle Aktivitäten in und mit den drei Ländern bemühte Kulturinitiative bewegung IN kulturpräsentiert somit unter der Schirmherrschaft des Alpen-Adria-Zentrums AACC die vierte Veranstaltung unter dem Motto „Kunst in den Hügeln – Umetnost v Brdih – Arte nel Collio“ in der Kunstbotschaft Kärntens in Slowenienim Weingut Kmetija Moro, das selbst am Klagenfurter Markt als Botschafter seiner Heimat mit ausgezeichneten Weinen und qualitätsvollen

Obstprodukten wirkt. Als Vertreter des Alpe-Adria-Zentrums, sprach Generalsekretär Mag. Filip Warasch, der auch die Übersetzung der Eröffnungsstatements übernahm.

Warmer Schinken, üppige Buffetplatten, herrliche Weine!

Der Eigentümer, Boris Jakončič, konnte somit zur Eröffnung neben den Veranstaltern und Künstlerinnen über 30 Besucher aus den drei Ländern begrüßen, die er mit seiner Familie gastfreundlichst verwöhnte. Leider war es der Kärntner Künstlerin Tina Stremlau aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich nach Slowenien zu kommen.

Seitens der Gemeinde Brda wurden die Gäste von Frau Vesna Filej, der Präsidentin des ZKD Brda, des Verbandes der Kulturvereine von Brda, herzlich begrüßt, der mit der Übergabe des Repräsentationsbuches "360° Klagenfurt", auch die Empfehlungen der Stadt Klagenfurt überbracht wurden.

Ein Besuch lohnt sich!

Die Ausstellung ist noch bis Ende September 2020, vorzugsweise nach Vereinbarung mit Kmetija Moro jeden Donnerstag und Samstag am Klagenfurter Markt oder über Tel. 00386 (0)41 754 664, in Vipolže 62, 5212 Dobrovo zu besichtigen.