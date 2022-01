Ab 26. Jänner startet die neue Staffel der deutschen Erfolgssendung "Der Bachelor" wieder auf RTL. Unglaublich, aber wahr: Diesmal sind auch zwei Klagenfurterinnen unter den 22 Kandidatinnen zu finden. Claudia Leitner könnte die Kandidatin der Herzen werden - gerade für dieses Format sehr passend.

KLAGENUFRT. Ob Inlineskaten, Radfahren, Schwimmen oder Langlaufen – Claudia ist eine naturverbundene Sportskanone und liebt es, aktiv zu sein. In Klagenfurt „am schönen Wörthersee“ genießt sie das ruhige Leben – nur der richtige Mann fehlt noch, um das Idyll perfekt zu machen. Weil ihr der bisher aber weder an der Supermarktkasse noch beim Sporteln begegnet ist, nimmt sie ihr Glück nun selbst in die Hand und will in Mexiko um das Herz von Deutschlands begehrtestem Junggesellen buhlen.



"Bachelor sollte Familienwunsch haben"

Die 24-Jährige ist ein echter Sonnenschein mit dem Herz am rechten Fleck. Endlich den Richtigen zu finden, mit dem sie eine eigene Familie gründen und ihr Leben teilen kann, ist der größte Traum der Strahlefrau. Zwei bis drei Kinder möchte sie irgendwann haben. Einen Familienwunsch sollte also auch der Bachelor mitbringen, außerdem ebenso lebensfroh und liebevoll sein, wie sie selbst.

Seit zweieinhalb Jahren Single

Wie sie den Rosenkavalier von sich überzeugen will? „Mit meiner aufgeschlossenen, positiven Lebenseinstellung. Ich werde so bleiben wie ich bin, mich nicht verstellen und einfach mit meinem Charakter überzeugen.“ Seit April 2019 ist die hübsche Österreicherin nun Single – doch damit soll jetzt Schluss sein.