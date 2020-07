Im Rahmen des 10-Jahre-Jubiläum-Slams erhielt Organisatorin Carmen Kassekert den Anerkennungspreis der Stadt Klagenfurt.

KLAGENFURT. In der "Villa For Forest" ging gestern, Freitag, der 10-Jahre-Jubiläums-Poetry Slam über die Bühne. Den Verein „Slam if you can!“ hat Carmen Kassekert vor zehn jahren gegründet, und Jugendlichen und jungen Talenten eine Plattform gegeben, ihre Kunst auszudrücken und zu verbessern. Seither organisiert Kassekert und ihr Team "Poetry Slams" in ganz Kärnten und bietet kostenlose Workshops an.

"Vor zehn Jahren war der Begriff ,Poetry Slam' in Klagenfurt noch ein Fremdwort. Nach und nach konnte sich dieser moderne Dichterwettstreit aber auch in der Landeshauptstadt durchsetzen", sagt Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz. Die Stadt unterstützte die Slams schon im Rahmen der früheren Literaturfestivals "LesePlatz Klagenfurt" sowie bei "literatur.pic.nics" und im Vorjahr erstmals im Rahmen des Kärntner Lyrikpreises der Stadtwerke Klagenfurt mit dem Jugendwettbewerb „Young Poetry“.

Ober-Slammerin ausgezeichnet

Beim Jubiläums-Slam wurde Kassekert für Ihr Engagement mit dem mit 5.000 Euro dotierten Anerkennungspreis ausgezeichnet. „Zehn Jahre Poetry Slam – zehn Jahre Leidenschaft und Überzeugungsarbeit – das muss gewürdigt werden“, betonte Kultur-Referentin Mathiaschitz. „Poetry Slam ist in Kärnten mit einem Namen verbunden: Carmen Kassekert. Ihr ist es in den vergangenen Jahren gelungen, Poetry Slam in der Literaturszene zu etablieren und die Jugend für diese Ausdrucksform zu begeistern. Deshalb freut es mich besonders, ihr heute im Namen der Stadt den Anerkennungspreis zu überreichen.“

Mathiaschitz überreichte den Preis gemeinsam mit Bildungs-Stadtrat Franz Petritz.

Was ist ein „Poetry Slam“?

Beim „Poetry Slam“ können die jungen Talente selbstverfasste Texte innerhalb einer bestimmten Zeit präsentieren, die dann vom Publikum bewertet werden. Beim Inhalt der Texte überwiegen aktuelle, gesellschaftspolitische Themen. Bei Jugendlichen ist diese Form der Kunst besonders beliebt, da sie so ihre Wünsche, Ängste und Gedanken zu Papier bringen und präsentieren können.