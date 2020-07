Bauarbeiten zur Errichtung eines Gehweges in Arbeitergasse und Zweiggasse.

KLAGENFURT. Am Montag, 27. Juli, starten die Aufbauarbeiten für die Errichtung eines Gehweges in in der Arbeitergasse und in der Zweiggasse. Die Bauarbeiten werden rund acht Wochen dauern. Während dieser Zeit gilt Fahrverbot, ausgenommen sind Anrainerverkehr, Baustellen- und Einsatzfahrzeuge.

Die Abteilung Straßenbau und Verkehr bittet um Verständnis, dass es beim Zu- und Abfahren zu Wartezeiten bzw. Behinderungen kommen kann.