Am Freitag, den 22. April gibt es für alle Discofans einen Pflichttermin im Klagenfurter Eboardmuseum.

KLAGENFURT. Die achtköpfige Grazer Band, die sich der goldenen Disco-Ära der 70er- bis 90er-Jahre verschrieben hat, gastiert am Freitag, den 22. April im Eboardmuseum. Die Band um das Front-Duo Rebecca Anouche und Purple Sitner tritt traditionell im Glitzerlook der 70er-Jahre auf und bietet einen schweißtreibenden musikalischen Querschnitt aus der goldenen Disco-Zeit. Donna Summer, Hot Chocolate, David Bowie, Boney M, Falco, Gloria Gaynor, Wind & Fire sind nur ein paar Namen, die man auf dieser grandiosen Zeitreise in die Funky Town erleben darf. Ab 20 Uhr geht es los. Sitzplatz- und Dancefloor-Reservierungen sind telefonisch unter 0699/19144180 oder via Mail an office@eboardmuseum.com möglich.