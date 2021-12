KLAGENFURT. Eines seiner bekanntesten Werke im öffentlichen Raum ist sicher der künstlerische Sonnenschutzanzeiger im Klagenfurter Strandbad. Die Rede ist vom Klagenfurter Künstler Richard Brandner, dessen Bilder, Graphiken und Manugraphien u.a. bei internationalen Ausstellungen und bei den großen Kunstmessen Basel, Köln, Gent, New York zu sehen sind. Farben und Licht „fängt“ der passionierte Segler vorwiegend in der Natur und am Meer. Von seinen vielen Reisen bringt er immer Sand mit, der dann in die Bilder eingearbeitet wird. Jetzt wurde "Lichtfänger" Brandner für sein Lebenswerk geehrt und mit dem Ehrenzeichen des Landes Kärnten ausgezeichnet. 2023 will Brandner eine Retrospektive seines Schaffens in Klagenfurt präsentieren.