Bei verschiedenen städtischen Wohnanlagen gibt es insgesamt bereits 19 Urban Gardening Anlagen, die zwischen 100 und 400 Quadratmeter groß sind. Und es sollen heuer noch mehr werden. Daher sucht “Klagenfurt Wohnen“ ab sofort städtische Mieter, die bei ihrer Wohnadresse eigene Beete anlegen und eigenständig bewirtschaften möchten.

KLAGENFURT. Nach den Wintermonaten steigt bei vielen die Lust, eigenes Obst und Gemüse anzupflanzen und damit für mehr Grün zu sorgen. Längst hat der Trend Urban Gardening auch in Klagenfurt Einzug gehalten. “Der Gartenbau soll in städtischen Wohnanlagen das Erleben und Gestalten der Natur und das körperliche Arbeiten im Freien fördern. Das Gärtnern in der Stadt ist ein weltweit immer beliebter werdender Trend, der stark mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit verknüpft ist“, so Wohnbau– und Klimaschutzreferent Vizebürgermeister Alois Dolinar.

Eigenversorgung durch Urban Gardening

“Ein Ziel von Urban Gardening kann sogar die Eigenversorgung mit regionalen Nahrungsmitteln sein, die auch nahe am Ort der Produktion konsumiert werden. Dabei sollen Ressourcen aber auch Transportkosten und Treibhausgase eingespart werden. Ein weiteres Ziel kann es sein, die Vielfalt der Pflanzen, die Biodiversität, zu erhalten und auszubauen. Darüber hinaus begrünt man die Stadt. Dies wiederum fördert das Mikroklima und die Luftqualität sowie den Lebensraum für Tiere wie bestäubende Insekten“, führt Dolinar fort.

Keine zusätzlichen Kosten für Mieter

Zumindest fünf interessierte Hobbygärtner sollten sich in der Wohnanlage zusammentun und mit Rudolf Mang, Projektleiter für Urban Gardening der Stadt, in Kontakt treten. Für die Mieter entstehen keine zusätzlichen Kosten. Das Ansuchen wird in weiterer Folge mit der Hausverwaltung abgeklärt und in einer Sitzung des Stadtsenates beschlossen. Dann heißt es auch schon Ärmel hochkrempeln, denn der Aufbau einer neuen Urban Gardening Anlage erfolgt großteils durch die künftige Betreibercommunity. Erfahrungsgemäß braucht es für die Fertigstellung einer Urban Gardening Anlage ein Wochenende. Im Anschluss kann die Mieterschaft schon mit dem „Garteln“ starten.