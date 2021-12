KLAGENFURT. Für obdachlose Menschen ist der Winter die härteste Zeit des Jahres. Umso herausfordernder ist es, wenn man schon in jungen Jahren kein Dach über dem Kopf hat. Genau hier setzt die Spendenaktion der "Soldaten mit Herz" an. Insgesamt wurden zwölf Winterpakete mit einem Gesamtwert von 850 Euro an die Jugendnotschlafstelle (JUNO) Klagenfurt übergeben. "Die Corona-Pandemie darf nicht dazu führen, dass diese jungen Klagenfurter nicht besucht oder gar vergessen werden", so Vereinspräsident John Patrick Platzer. Im Winterpaket ist neben Hygieneartikeln des täglichen Bedarfs, Handschuhen, einem Schal und einer Mütze, das beonsere Highlight, nämlich ein qualitativ hochwertiger Outdoor-Winterschlafsack. "Der Soldaten mit Herz-Schlafsack schützt nämlich vor Temperaturen bis zu -13°C und kann damit zum Lebensretter werden", so Platzer. Die Spenden wurden in der Cafeteria der Khevenhüllerkaserne in Klagenfurt gesammelt, dessen Leiter Walter Wieser mit einer zusätzlichen Überraschung aufwartete, nämlich eine Juasenplatte für zwanzig Personen. "Unsere Platte voller Kärntner Spezialitäten soll den Jugendlichen dabei ein Stück weit mehr Kraft für kalte Nächte geben", so Wieser.