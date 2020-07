Der Klagenfurter Krimiautor Roland Zingerle präsentierte bei den Kärntner Messen seinen neuen Kriminalroman "Kärntner Totenmesse".

KLAGENFURT. In die "Katakomben" der Messehalle 4 entführten Kärntner-Messen-Marketingleiterin und Prokuristin Irene Huditsch, Messe-Öffentlichkeitsarbeiterin Ilse Grabner und Krimiautor Roland Zingerle. Mit den Katakomben sind die Versorgungsschächte der Messehalle gemeint, die einer der Schauplätze im neuen Kriminalroman von Zingerle sind: "Kärntner Totenmesse".

Bei der Präsentation mit dabei waren Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz als Messepräsidentin, City-Arkaden-Manager Ernst Hofbauer als Sponsor und Kathatrina Herzmansky als Vertreterin der Landes-Kulturabteilung, Sektor Literatur, die die Veröffentlichung des Romans gefördert hat.

Tatort Messehalle

"Mein neuer Roman handelt von einem Mord an einem Landesrat", fasst Zingerle den Inhalt der "Kärntner Totenmesse" zusammen. Dieser wird während der Klagenfurter Herbstmesse auf der Toilette einer Messehalle ermordet. Detektiv Heinz Sablattnig ermittelt und hat ein schmerzliches Déjà-vu in einem der Versorgungsschächte.

"Krimiliteratur gilt als niederschwelliges Angebot, um die Menschen zum Lesen zu bringen", erörtert Herzmansky. Aber auch: "In guten Kriminalromanen kann man oft mehr über Kultur und Gesellschaft einer Region erfahren als in so mancher kulturwissenschaftlicher Publikation. Eine wesentliche Rolle dabei spielt das Umfeld, die Region, die Stadt, der Tatort."

Ort der Begegnung

"Die Kärntner Messen sind ja viel mehr als nur Messe- und Kongress-Veranstalter. Das Messegelände ist ein Ort der Begegnung - von der Eishalle übers Frankie's bis zu Theater Halle 11, Eboardmuseum und der Mammut-Bar", betont Mathiaschitz. Daher eignen sich die Kärntner Messen auch sehr gut als Schauplatz eines Krimis.

Hofbauer betont, im Rahmen der Möglichkeiten der City-Arkaden, sehr gerne die heimischen Kulturschaffenden zu fördern. Und: "Auch wir sind Schauplatz in Roland Zingerles neuem Krimi. Ich bin schon sehr gespannt und freu mich auf die Lektüre, denn ich lese gerne Krimis."

Bezüglich der heurigen Herbstmesse laufen die Vorbereitungen und die Vorarbeiten für ein Sicherheitskonzept auf Hochtouren, informiert Huditsch. Autor Roland Zingerle wird im Rahmen der Messe den neuen Krimi sowie einige Kärntner Krimikollegen auf einem eigenen Stand präsentieren: mit Lesungen und Vorträgen von Vertretern der "echten" Exekutive.

ZUR SACHE:

Roland Zingerle: "Kärntner Totenmesse. Kärnten Krimi"

Verlag: Edition Z

ISBN (Taschenbuch) 978-3-96698-345-7

ISBN (E-Book) 978-3-96944-647-8

Weitere Infos, Leseproben: rolandzingerle.at

Nächste Lesung:

24. Juli, 19 Uhr: Althofen, Salzburger Platz, im Rahmen des Altstadtsommers Althofen:

Lesung und Musik: Zingerle präsentiert Auszüge aus seinen Kärnten- und Wörthersee-Krimis, Tatort-Musik: CHL