Ronald Rabitsch setzt als Betriebsratsvorsitzender vom Klinikum Klagenfurt ein weiteres Herzensprojekt für die über 4.500 Kolleginnen und Kollegen um.



KLAGENFURT. Die neue Betriebsrats-App "Klinikum Klagenfurt" ist vor kurzem online gegangen. "Mit unserer Klinikum Klagenfurt Betriebsrats-App schaffen wir moderne Kommunikations- und Informationsmöglichkeiten für unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort. In Zukunft haben alle den Einkaufsausweis mit sämtlichen Vergünstigungen und Aktionen von Kärntner Firmen bequem in ihrer Hosentasche", so Ronald Rabitsch. Außerdem besteht die Möglichkeit, die wichtigsten dienstrechtlichen Informationen und die Betriebratsnews unmittelbar am Smartphone abzurufen.

Tolles Goodie

Als Startschuss spenden die freigestellten Betriebsräte vom Klinikum Klagenfurt ein iPhone 12. Dieses wird unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die aktiv am Gewinnspiel teilnehmen verlost. Die App soll laufend erweitert und verbessert werden, dies ist erst der Anfang. Alle Kolleginnen und Kollegen der Kabeg-Häuser in Villach, Wolfsberg, Laas, Gailtalklinik und Kabeg Management, erhalten in nächster Zeit ihre persönliche Betriebsrats-App.