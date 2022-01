Studentenheimbetreiber sieht in der Innenstadt keinen großen Bedarf. Klagenfurt Marketing plant Einführung von Studenten-Mittwoch.



KLAGENFURT. Sind Klagenfurts Studenten zu wenig flexibel? Daraus kann man schließen, wenn man sich die Strategie des Studentenheimbetreibers, den Verein Akademikerhilfe, ansieht. "Unsere Wahrnehmung ist, dass sich das studentische Wesen im Umkreis der Uni abspielt. Studenten wollen die Uni fußläufig erreichen. Studenten, die von auswärts kommen, wollen schnell auf die Uni", sagt Akademikerhilfe-Generalsekretär Bernhard Tschrepitsch. Weiteres Argument des Betreibers, der für die Uni spricht: Das Studentendorf wird gerade für eine Summe von 7,5 Millionen Euro modernisiert. 172 Studentenwohnungen befinden sich gerade in der zweiten Baustufe. Im Herbst sollen moderne Studentenwohnungen ihrer neuen Bestimmung übergeben werden. "Wir spüren die verschiedenen subjektiven Wahrnehmungen von Distanz in Österreich. In Klagenfurt wird die Distanz vom Neuen Platz bis zur Uni als sehr, sehr weit empfunden", sagt Tschrepitsch

"Sehen keine große Nachfrage"

Mit einem Detail lässt Tschrepitsch aufhorchen: Es hat vor Jahren Verhandlungen mit dem Investor Franz Peter Orasch gegeben. Doch bei den Preisvorstellungen wurde man sich nicht einig. Der Rest der Geschichte ist bekannt: Lilihill hat statt des vorerst konzipierten Brain@Work Studentenheimes im Neubau, wo sich einst das KTZ-Gebäude befand, das ibis Styles Klagenfurt Hotel und die Generali Versicherung untergebracht. "Eine massive Nachfrage sehen wir derzeit nicht, wir brauchen nicht noch 200–300 neue Plätze", sagt Tschrepitsch. Der gebürtige Kärntner ist der Ansicht, dass ein Teil der Studenten stark lokal verortet ist und, dass das Pendeln zur Uni daher in Kauf genommen wird.

Kommt der Studenten-Mittwoch?

Die Woche hat Klagenfurt Marketing-Chefin Inga Horny auf das Thema "Studenten zur Belebung" angesprochen. Sie hat vor Jahren als Salzburg-Stadtmarketingleiterin den Studenten-Mittwoch eingeführt. Dieses erfolgreiche Konzepte, das mit Begünstigungen und Attraktionen Studenten in die Salzburger Innenstadt bringt, hat es auch in Klagenfurt gegeben. Nun denkt Horny laut über einen Studenten-Mittwoch in Klagenfurt nach – vorausgesetzt, die ÖH Klagenfurt und die FH Kärnten beteiligen sich am Programm.

Projekt in Ausarbeitung

Die Viertelagentur hat letztes Jahr ein Konzept mit dem Titel "Co-Living Studentisches/temporäres Wohnen und Leben in der Innenstadt" für Studenten initiiert. Dieses Konzept soll Studenten in die Innenstadt zum Wohnen bringen. Der springende Punkt: dafür wird ein Studentenheimbetreiber, wie z.B. der Verein "Akademikerhilfe" benötigt. Von der Viertelagentur heißt es: "Das Projekt ist in Bearbeitung".