Auch die Klagenfurter Tanzstudios öffnen wieder.

KLAGENFURT. Mit dem neuen Schuljahr starten auch wieder die Tanzstudios, wie etwa jenes von Karin Jaklitsch. "Tanzen hält Körper, Geist und Seele fit und gesund, fördert das Selbstbewusstsein, Freundschaften, Zusammenhalt und die Entwicklung der Persönlichkeit", versichert die Betreiberin des Tanzstudios "Shine" in der Gabelsbergerstraße.

Bei Jaklitsch kann man schon ab vier Jahren spielerisch in die Welt des Tanzes eintauchen. Auf dem Lehrplan für Klein und Groß stehen Hip-Hop, Urban Style, Showdance, Ballett, Contemporary, Musical etc., aber auch Fitnesskurse und Gesang. Mehrmals im Jahr bietet sie zusätzliche Workshops mit Kolleginnen und Kollegen aus der Profi-Tanzszene.

Talente individuell formen

"Mein Ziel ist es, die Ausdrucksformen von Schauspiel, Tanz und Gesang zu entfalten, um die Persönlichkeit der Kinder und Jugendlichen zu stärken. Jeder kann seine Talente individuell formen und eventuell als junger Erwachsener sogar einen Beruf daraus machen." Unterstützt wird Jaklitsch von Marco Feldsperger. "Wir geben unseren Schützlingen auch die Möglichkeit, ihr Können bei Meisterschaften, Shows und Events unter Beweis zu stellen", ergänzt Jaklitsch.

Kostenloses Schnuppern ist jederzeit und ganzjährig möglich.

Jaklitsch selbst ist staatlich diplomierte Musicaldarstellerin und Tanzpädagogin. Sie stand bereits in ganz Europa auf den Bühnen und auch jetzt zieht es sie immer noch dorthin.



Tanzstudio Shine, Karin Jaklitsch

Gabelsbergerstr 13, Klagenfurt

Website: www.karinjaklitsch.at

Kontakt: karinjaklitsch@gmail.com, 0664/1750020