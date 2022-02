Der 1. Kärntner Baseballverein besteht seit Mai 1993. Eingangs hieß der Verein "Carinthian Clubbers", doch das 25-Jahr-Jubiläum war der Anlass einen Neustart zu wagen, mit fast zur Gänze neuen Mitgliedern entstand das "neue" Team - die "Carinthian Celts"!

KLAGENFURT. Der Verein Carinthian Celts spielt nun schon seit zwei Jahren in der zweit-höchsten österreichischen Spielklasse. Die letzten Jahre hinweg durchlebten die Spieler und Verantwortlichen des Klubs jede Menge Herausforderungen und Schwierigkeiten. In den vergangenen acht Jahre wurde an der Konsolidierung des Vereins gearbeitet und durch den Verlust des ehemaligen Trainingsplatzes (Klagenfurt-Hörtendorf) war eine Meisterschaftsteilnahme ausgeschlossen und der Verein stand kurz vor der Auflösung.

Neue Sportstätte

In der vergangenen Saison mussten die Heimspiele, aufgrund der fehlenden Heimstätte in Oberösterreich (Attnang-Puchheim) und der Steiermark (Wels) ausgetragen werden. Das neue Heimstadion beim HSV-Platz in der Khevenhüllerkaserne wurde im Zuge eines Familienfestes im Oktober 2021 feierlich eröffnet und dient für die fünf Heimspiele in der kommenden Saison als Austragungsort. Trainiert wird aktuell am Sportplatz des Sc Ulrichsberg (St. Peter am Bichl) und im Weinteer in der Ballspielhalle des Bg Viktrings. Trainiert wird jeden Dienstag und Donnerstag um 18:00 Uhr in St. Peter und in der Halle um 20:00 Uhr. Der Verein lädt jeden Baseball-Interessenten (m/w von 15 bis 50 Jahren) herzlich dazu ein, zu einem Training zu kommen. Utensilien werden vom Verein zur Verfügung gestellt.

Entwicklung

Aufgrund von höher persönlicher Anstrengung einzelner Personen der Celts ist es gelungen, ein Team von rund 15-20 motivierten SpielerInnen im Alter von 17 bis 50 Jahren zu bilden. Somit konnten in den Jahren 2020 und 2021 wieder der Spielbetrieb an der Meisterschaft aufgenommen werden. Für die Verantwortlichen ist die allgemeine Entwicklung in Ordnung. Allerdings erschwerte die Covid-Pandemie das Rekrutieren von neuen Spielern. "Insbesondere die angestrebte Neuanwerbung von SpielerInnen bliebt hinter den Erwartungen. Wir würden uns hier neue Mitglieder im Alter ab 15 Jahren wünschen - ein Einstieg ist jederzeit möglich (auch das Hineinschnuppern bei Ligaspielen)", sagt Mario Wurzer. Sportlich wurde in den ersten beiden Jahren das Playoff (der besten 3 Mannschaften) verpasst - dies zu erreichen ist für heuer das große Ziel. Insbesondere, weil der Nachteil der fehlenden Heimstätte wegfällt. Als Liganeuling konnten die Celts in den beiden Jahren jeweils zwei "golden gloves", als statistisch besten Spieler auf ihrer Position, gewinnen, was als Achtungserfolg zählt. 2020 wurde Mario Wuzer (First Base) und Thomas Tippl (Second Base) und 2021 Markus Grantner (left field) und Thomas Preschern (pitcher) mit dem Award ausgezeichnet.