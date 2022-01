Zwei Nachwuchstalente des Klagenfurter Leichtathletikvereins LAC konnten am vergangenen Wochenende mit jeweils tollen Leistungen aufzeigen. Beide konnten persönliche Bestleistungen erreichen.

KLAGENFURT. Ganz ausgezeichnet haben sich Lorena und Estelle Miklau am Samstag beim Meeting in Schielleiten in der Steiermark geschlagen. Lorena stürmte über die 50 Meter Hürden zu einer neuen persönlichen Bestleistung von 7.89 Sekunden, womit sie sich den Tagessieg holte. Darüber hinaus lief sie die 50 Meter in 6.95 Sekunden.

Zwei Bestleistungen

Mit sogar zwei persönlichen Bestleistungen glänzte die Jüngere der beiden, Estelle. Über die 50 Meter sprintete die Schülerin die tolle Zeit von 7.28 Sekunden heraus, im Weitsprung setzte sie 4.99m in den Sand.