Alpen Adria Tipps: un dos tres in Lignagno und/oder in Tolmin!

25.07.2017, 01:00 Uhr

1986 gegründet, ereilt das Punk-Quartett „The Offspring“ 1994 mit dem Album „Smash“ der Durchbruch; mit dem Single-Hit „Pretty Fly (For A White Guy“ (1998) aus dem Album „Americana“ der weltweite Mega-Hit. Gut 30 Jahre später lässt die US-Band es immer noch krachen! So am 4. August, im Stadio Comunale G. Teghil in Lignano Sabbiadoro. Support Acts: Millencolin, Rumatera; Beginn: 19 Uhr; Karten: http://www.ticketone.it ; Ö-Ticket.

The Offspring spielen außerdem am 7. August, am ersten Tag des Festivals „Punk Rock Holidays“ am einzigartigen Festgelände in Tolmin (7. bis 11. 8.). Infos, Karten: http://www.punkrockholiday.com (7. bis 11. August).Noch bis 6. August findet in der Burg von Bled, in der Festhalle und an der Seepromenade das „Okarina Festival statt, eine Konzertreihe mit ausgewählter Ethno- und World-Music aus aller Welt. Der Eintritt zu den Konzerten in der Burg und in der Festhalle kostet einheitlich 10 Euro, jene an der Promenade sind bei freiem Eintritt zu erleben. Das detaillierte Programm: http://www.festival-okarina.si bzw. http://www.bled.si (unter Events).