Ein herzliches Happy Birthday für Geburtstagskind Mag. Otto Umlauft

09.05.2017, 12:56 Uhr

Eine kleine aber künstlerisch feine spontane Geburtstagsfeier gab es für den eh. Stadtrat, Stadtrichter und Unternehmer Mag. Otto Umlauft (City council bei Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee) beim Cafe Benedikt am Benediktinerplatz in Klagenfurt.