Affenbilder und affige Texte bei der Vernissage von Alexander Lesjak

22.09.2018, 22:58 Uhr

Unter dem Ausstellungstitel " don`t worry , be happy " verwies der Künstler



bei seiner Vernissage am 2o. 9. 2018 im Kunstcafe Helgasehr ironisch aber humorvoll auf die zahlreichen Bedeutungen und ÄhnlichkeitenzwischenMit Sprüchen und Zitaten von geschichtlichen Persönlichkeiten , aber auch mit Eigenzitatenund Gedichten konnte sich keiner der zahlreichen Gäste den Lachmuskeln entziehen.



Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Zahlreiche, in Acryl und Kohle hatte Alexander Lesjak in den letzten Monaten zum Hauptthema seiner Arbeiten gemacht ( " don`t worry " )Als Kontrast sind sehr farbharmonische und stimmige Exponate ausgestellt , die sofort Fröhlichkeit und Glücklichsein vermittelten ( " be happy " )Überraschende Gäste das Duo " Günter & Heinz " die zusätzlich für beste Stimmung sorgten .Die Vernissage wurde vom Markt-und Veranstaltungskoordinator der Stadt Klagenfurt, Bundesrat und Landtagsabgeordneter a.D.ebenso launig eröffnet , wobei aber auch der besondere Dank der Stadt Klagenfurt dem Künstler für sein unermüdliches Schaffen und seinen sozialen Engagement () überbracht wurde .Die Chefin vom Cafe "" begrüßte die Anwesenden mit einer " prickelnden Erfrischung ".Gesehen unter den Gästen,und aus dem KunstgeschehensowieDieserwurde auch bei der Bewirtung Rechnung getragen :Ein Bananenbuffet mit Ananas und süßen Schokobananen.Die Ausstellung ist noch bis 17.10.2018 im Cafe Helga zu sehen .