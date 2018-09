Engagement für die Würde der Tiere

18.09.2018, 03:00 Uhr

Futterspende und Patenhund

Um dieses Versprechen zu untermauern, hat das Neos-Landesteam innerhalb weniger Stunden Geld gesammelt, um den Tieren des TiKo eine Futterspende im Wert von mehr als 250 Euro zukommen zu lassen. Von Trockenfutter, Feuchtfutter bis zu Kauartikeln ist alles dabei, was sich das Tierherz wünscht.Außerdem haben die Neos seit ihrem Besuch einen Patenhund: Aragon ist ein schüchterner Hund, der schon länger im Tierheim wohnt. Ausgesetzt und verwahrlost wurde er von der Tierrettung ins TiKo gebracht. Bis heute lässt er sich nicht gerne anfassen und braucht seine Zeit bei neuen Menschen. Er ist am liebsten draußen und schläft in seiner Hundehütte. Man wird mit ihm regelmäßig spazieren gehen und ihm die Zeit und Zuwendung geben, die er braucht, bis er ein endgültiges Zuhause findet und den Menschen wieder vertrauen kann. Der Patenschaftsbetrag sichert Aragon Verpflegung und medizinische Versorgung, wenn er welche benötigt.