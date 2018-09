Feieriche Kommandoübergabe des Stabsbatallions 7

21.09.2018, 22:30 Uhr

Oberstleutnant Thomas Aschacher folgt auf Oberst Harald Scharf.

KLAGENFURT. Die feierliche Kommandoübergabe des Stabsbataillons 7 von Oberst Harald Scharf an Oberstleutnant Thomas Aschacher fand nun am 13. September in der Windischkaserne statt. Nach vier Jahren übergab Scharf das Kommando an Aschacher, der im Rahmen seiner Truppenverwendung als Generalstabsoffizier für ein Jahr mit der Führung des Stabsbataillons betraut wurde.In Anwesenheit der zahlreich erschienenen Ehren- und Festgäste brachte der Brigadekommandant der 7. Jägerbrigade, Brigadier Josef Holzer, seine Anerkennung an das Engagemnet Scharfs zum Ausdruck; er hob hervor, dass er das „Schiff Stabsbataillon 7“ in stürmischer See und bei unklarer Lage stets auf Kurs gehalten habe.Aschachers militärischer Werdegang umfasste bisher Tätigkeiten in verschiedenen Stabs- und Kommandantenfunktionen beim Artillerieregiment 1 und Aufklärungs- und Artilleriebataillon 7. Nach Abschluss des Generalstablehrganges 2013 war er u. a. in der J5 Abteilung des Streitkräfteführungskommandos und in der Generalstabsabteilung des BMLV tätig. 2016 befasste er sich bei einer Nato-Mission im Kosovo im multinationalen Hauptquartier der KFOR-Truppe u. a. mit der langfristigen Einsatzplanung der Nato-Kräfte am Balkan.