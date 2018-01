NEUER BABYBOX-POP-UP-STORE IN KLAGENFURT

16.01.2018, 01:47 Uhr

Der POP-UP-Store des Landes Kärnten wird ab 20. Jänner bis März von Isabella Hold mit ihrem Start-Up „BABYBOX BY MAMABO“ bespielt. Die BabyBox ist der praktische Abo-Service für Basis-Babybekleidung im ersten Lebensjahr, schenkt Jungfamilien Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben! Perfekt auch als Geschenksidee!

Zur Eröffnung am Samstag, 20.01.2018 ab 09.00 Uhr gibt es in der Bahnhofstraße/Ecke Mießtalerstraße ein ganz zauberhaftes Kinderprogramm, kulinarische Genüsse und viele andere Highlights. Ab Montag 22. Jänner ist der Shop dann regelmäßig geöffnet und es gibt immer wieder was zu erleben. Die Babybox befindet sich derzeit in der Testphase und freut sich daher über jedes Feedback.

Mit dem Ziel, Eltern bei Kleidungsfragen zu entlasten und Zeit für die wirklich wichtigen Dinge zu schaffen, wurde die BabyBox mit Unterstützung von Eltern und ÄrztInnen, in unterschiedlichen Feedbackrunden entwickelt: „Gerade beim ersten Kind, gibt es so viele neue Situationen an die man sich erst gewöhnen muss, dass die Frage rund um die passende Kleidung gerne auch mal abgegeben werden kann. Meine persönliche Vision ist es, dass Mama’s bzw. Familien durch den Abo-Service Zeit geschenkt bekommen, die sie für sich oder zum Kuscheln mit ihrem Kind nutzen und voll genießen können.“, so die Gründerin Isabella Hold.Die BabyBox ist also ein praktischer Abo-Service für Basis-Babybekleidung im ersten Lebensjahr und versorgt Familien mit 6 BabyBoxen im ersten Lebensjahr, die per Hauszustellung übergeben werden. Mit viel Liebe und hoher Achtsamkeit für Bequemlichkeit sowie Qualität wurde die BabyBox konzipiert. Es wird mit einer handverlesenen Lieferantenauswahl zusammengearbeitet und ein Teil der Produkte wurde bereits von Eltern getestet. Aber auch an die Schenkenden wurde gedacht – Vorschläge für Geschenksboxen mit fertigen Outfits für unterschiedliche Budgets aber mit hoher Qualität können erworben werden.Bis 31. März 2018 können sich Interessierte selbst ein Bild von der BabyBox und den Einzelprodukten im Pop-Up-Store machen. Danach popt wieder eine andere Geschäftsidee im Store auf. Das Land Kärnten und der Kärntner Wirtschafts-förderungsfond haben gemeinsam mit einer Fachjury die Start-Ups ausgewählt, die für jeweils drei Monate den Pop-Up-Store für ihre Geschäftsidee nutzen können.BAHNHOFSTRASSE / ECKE MIESSTALERSTRASSE, KLAGENFURTÖFFNUNGSZEITEN von 23.01.2018 bis 31.03.2018:Dienstag: 10.00 Uhr bis 18.30 UhrMittwoch: 07.00 Uhr bis 12.00 UhrDonnerstag: 10.00 Uhr bis 18.30 UhrFreitag: 12.00 Uhr bis 19.00 UhrSamstag: 09.00 bis 18.00 UhrSie möchten immer die aktuellen MAMABO News haben? Dann freuen wir uns über Ihren Facebook-Like: https://www.facebook.com/babyboxbymamabo/ Kontakt:ISABELLA HOLD | +43 650/8222968 | isabella.hold@mamabo.atwww.mamabo.at