Oikos lädt zum Tag der offenen Tür

17.09.2018, 03:00 Uhr

Ausgangspunkt ist die Beratungsstelle und das Cannabis-Ambulatorium in der Pischeldorferstraße 7. Hier erhalten die BesucherInnen einen Überblick über das vielfältige Therapieangebot des Vereins. In der angrenzenden Kreativwerkstätte gibt es die Möglichkeit, selbst kleine Kostbarkeiten im Shabby Chic-Stil herzustellen. Im dazugehörigen Laden können Produkte aus der Arbeitstherapie erworben werden. Weiters kann die stressmildernde Wirkung der Ohr–Akkupunktur und Ohr- Akkupressurmethode selbst erprobt werden, die mit großem Erfolg in der Therapie eingesetzt wird.Mit einem Shuttlebus erreichen die Besucher bequem eines der Therapiehäuser, wo an einer Hausführung teilgenommen werden kann. Die Mitarbeiter informieren über das stationäre Therapieangebot bei Oikos. Sämtliche freiwilligen Spenden, die am Tag der offenen Tür eingenommen werden, kommen den Klienten zugute. Diesmal wird damit Mitte Oktober das Oikos- Erntedankfest, das in den Therapiehäusern gemeinsam mit Klienten veranstaltet wird, unterstützt.