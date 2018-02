Rock für Angola

13.02.2018, 00:00 Uhr

Für ein Mädchen-InternatDer Gesamterlös der Veranstaltung kommt auch heuer dem Mädchen-Internat in Calulo zugute. Dieses Projekt der Don-Bosco-Schwestern bietet 15 jungen Mädchen ein behütetes Zuhause, fernab von häuslicher Gewalt, zerütteten Familienverhältnissen und extremer Armut. Im Internat lernen die minderjährigen Mädchen wichtige Sachen für das alltägliche Leben. Das wohl Wichtigste am Internat ist der geregelte und qualitative Schulunterricht, denn in Calulo haben nur wenige Kinder und Jugendliche die Möglichkeit zu Bildung und Wissen.Der Verein IniciativAngola unterstützt seit 1996 verschiedene Bildungsprojekte für Bedürftige in Angola und in anderen afrikanischen Ländern. Seit 2007 trägt der Verein das österreichische Spendengütesiegel.Vorverkaufskarten für dieses Konzert (10€) gibt es in den Buchhandlungen Heyn, Hermagoras und Haček. Reservierungen werden auf rock4angola@gmx.at entgegengenommen.