Verstärkte Kaufkraft auf der Messe

18.09.2018, 04:00 Uhr

57.000 Besucher stürmten die Klagenfurter Herbstmesse

KLAGENFURT. Zum 85. Mal fand in Klagenfurt die Herbstmesse, Südösterreichs größte Einkaufsmesse, statt. Besonders erfreulich war die starke Kaufbereitschaft, informiert Messe-Sprecher Christian Wallner: Von den 57.000 Besuchern haben rund 70 Prozent direkt auf der Messe eingekauft. Beliebtestes Ausstellungsthema war mit einer Zustimmung von 44 Prozent der Bereich "Bauen, Energie und Heizung" gefolgt von "Mode mit 34 und "Alpen-Adria-Kulinarik" mit 33 Prozent. Zum Publikumsmagneten entwickelte sich die diesjährige Sonderschau der "Kärntner Brothandwerker".100.000 ProdukteDie 603 Aussteller aus zehn Nationen hatten geschätzte 100.000 Produkte für die Besucher parat. "Zum einen verzeichneten unsere Aussteller eine verstärkte Kaufkraft, zum anderen bot die Herbstmesse eine ideale Orientierung für künftige Investitionen", betonen Messepräsidentin Maria-Luise Mathiaschitz und Messe-Geschäftsführer Erich Hallegger.Laut einer Umfrage des Klagenfurter Marktforschungsunternehmens "Der Ladler" gaben 91 Prozent aller Befragten der Herbstmesse ein "sehr gut" und "gut".UnterhaltsamDie Herbstmesse ist nicht nur Einkaufsmesse, sondern auch Unterhaltungsplattform für Jung und Alt. In der "Genussmesse" konnte man bekannten Köchen über die Schulter schauen oder selbst Brot backen, die Modewelt begeisterte mit unterhaltsamen Fashion-Shows und die "Go Green"-Messe verloste in spannenden Challenges tolle Preise. Großen Andrang hat es bei der bereits zum zweiten Mal durchgeführten "Videocon" gegeben, wo bekannte Youtube-Stars den Fans Autogramme gaben. Der ORF war mit einem Livestudio und der Show "Hits & Stars" vor Ort. Gestürmt wurde - auch aufgrund der guten Wetterlage - der "Gaudepark", wo Breakdance, Sky-Rocker, Tagada, Autodrom & Co die Jugend begeisterten.