Klagenfurt als Zentrum des weltweiten Jugendsports

30.04.2018, 17:00 Uhr

Heuer noch größer: Bei den 14. United World Games im Juni haben sich um die 10.000 Teilnehmer aus 40 Nationen angekündigt. Das Wörthersee-Stadion wird beben.

Unterkünfte ausgebucht

KLAGENFURT. Im Jahr 2005 waren es rund 500 junge Sportler, die ihre Leidenschaft zum Sport in Klagenfurt zusammenführte. Heuer haben sich für die 14. United World Games 10.000 Teilnehmer - das sind ca. 850 Teams - aus 40 Nationen angekündigt. Erstmals ist auch China mit etwa 300 jungen Sportlern zwischen sechs und 20 Jahren bei Europas größter Jugendsport-Veranstaltung vertreten.Mittelpunkt ist das Wörthersee-Stadion, das auch die "Players Town" beherbergt. "Gespielt wird jedoch in rund 30 Sportstätten im Großraum Klagenfurt - das sind weit über 1.600 Spiele in erstmals 13 Sportarten", sagt Mathias Tschofen vom Veranstalter-Team. Heuer kommen nämlich Eishockey und Eisstockschießen hinzu. "Bei diesen Teilnehmer-Zahlen sind wir im Nächtigungsbereich am Limit. Die Sportler sind vom Faaker See bis St. Veit untergebracht", lässt Elisabeth Puschan wissen. Das kommt für die Veranstalter einer logistischen Meisterleistung gleich.

Viele heimische Teams dabei

Programm für Nicht-Sportler

Wertschöpfung: vier Millionen Euro

United World Games 2018 Termin: 21. bis 24. Juni 2018



Ein Turnier - 13 Sportarten:

Leichtatheltik

Basketball

Feldhockey

Floorball

Handball

Eishockey

Eisstockschießen

Orientierungslauf

Rugby

Fußball

Schwimmen

Tennis

Volleyball

Im Wörthersee-Stadion: Players Town, internationaler Food Court, Fun- und Entertainment-Area, VIP-Lounge etc.



Side-Events:

Eröffnungsfeier im Stadion am Freitag, 22. Juni, 20 Uhr

Oktoberfest am Donnerstag, 21. Juni, 17 Uhr, VIP-Bereich Players Town

Players Party am Samstag, 23. Juni, ab 19 Uhr, Players Town

Gala Dinner in der VIP-Lounge am Samstag, 23. Juni, ab 19.30 Uhr

Farewell BBQ am Wörthersee (Strandbad Klagenfurt) am Sonntag, 24. Juni, ab 16 Uhr

Alle Infos / Karten / Anmeldung: www.unitedworldgames.com

Karten gibt es auch in der Tourismusinformation in Klagenfurt.

Neben dem sportlichen Fokus steht auch der kulturelle Austausch im Vordergrund - die United World Games stehen unter der Patronanz von Unesco.Aus Kärnten sind bereits um die 250 Teams angemeldet. Heimische Fußballteams genießen heuer einen besonderen Vorteil, so Tschofen: "Der Internationale Rosentaler Nachwuchscup wurde mit den United World Games zusammengeführt. Die Kärntner Mannschaften haben erstmals die Möglichkeit - neben dem 3-Tages-Turnier -, beim 1-Tages-Turnier gegen internationale Teams anzutreten." Für die Fußball-Spiele kann man sich noch anmelden.In Kooperation mit dem Kärntner Fußballverband gibt es übrigens am Freitag einen Technik-Bewerb.Aber nicht nur die jungen Kärntner Sportler sind bei den United World Games willkommen, sondern jeder Interessierte. Puschan: "Es gibt vier Tage lang ein tolles Rahmen- und Freizeitprogramm - mit Aktivitäten von Pumptrack bis Kletterturm und Side Events wie einem Oktoberfest. Großes Highlight ist natürlich die Eröffnungsfeier am Freitag im Stadion."Neu ist auch, dass sich der Neue Platz im Rahmen des Kärntner Tag des Sports in eine United World Games-Fanmeile verwandelt. Dort wird auf einem mobilen Basketball Court auch das offizielle Basketball-Turnier ausgetragen.Bei den Partnern der Games liegt der Fokus auf lokalen Anbietern, etwa im internationalen Food Court. Dort werden internationale Speisen angeboten, schließlich muss man auf die unterschiedlichen Essgewohnheiten der Teilnehmer aus vielen Nationen achten.Die Wertschöpfung der United World Games wird auf vier Millionen Euro geschätzt. Die Bilder der Spiele werden um die Welt gehen, denn im Stadion wird ein eigenes Studio eingerichtet - gestreamt wird über Facebook, Youtube und über die eigene Homepage. Puschan: "So können auch Eltern in den USA ihren Kindern zusehen und mitfiebern."Um die Strahlkraft der United World Games auszuweiten, sind für den Winter "Winter Classics" in den Hallen geplant.