Universalmuseum Kierling – „erfolgreiches Glück“ am Wochenende!

KIERLING. Besonderes Glück hatte das Universalmuseum Kierling mit seinen beiden Veranstaltungen am vergangenen Samstag und Sonntag. Nachdem am Freitag zuvor bei Regen die Veranstaltungszelte aufgebaut wurden und es am Samstagvormittag noch in Strömen regnete, heilte es sich am frühen Nachmittag auf.

So konnte die virusbedingt verschobene Jahresausstellung des Museums „Kierling in der Kunst“ bei angenehmem, trockenem Wetter um 16 Uhr eröffnet werden. Die Direktorin des Museums, Christl Chlebecek, konnte zahlreiche Gäste begrüßen, an der Spitze LAbg. STR Christoph Kaufmann, der die Eröffnung vornahm, mit vielen Vertretern des öffentlichen Lebens und der Kunstszene sowie den kompetenten Festredner, Professor Magister Ewald Barringer, Kulturredakteur der NÖN Klosterneuburg.

Dieser betonte die Wichtigkeit dieser Ausstellung und meinte, keine der 42 Künstlerinnen und Künstler hervorheben zu können, ohne die restlichen ebenfalls Wichtigen „zu beleidigen“! Unter anderem betonte er auch die hohe Qualität der Ausstellung.

LAbg. Kaufmann stellte die Art des Kierlinger Museums als „Universalmuseum“ in den Vordergrund. Ihm sei als zweites Museum dieser Art nur das „Joanneum“ in Graz bekannt. Er würdigte die kulturelle Rolle und die Aktivitäten des Museums Kierling und betonte als Vertreter der Landeshauptfrau Mikl-Leitner die kulturellen Aktivitäten des Landes und als Vertreter von Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager die der Stadt.

Zum Abschluss des offiziellen Teiles überreichte die Leiterin des Museums Christl Chlebecek der Hauptkuratorin und absoluten Fachfrau Ulli Pinter als Dank für ihren Einsatz einen wunderschönen Strauß Gladiolen.

Die musikalische Umrahmung gestaltete, zum Thema passend, der Stimmvirtuose Laurentius Rainer.