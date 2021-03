Mit der Ausbildung in Kleingruppen in der alten Bezirkshauptmannschaft gestartet, beim Umzug des Sozialladens behilflich gewesen, Teststraßen, Massentestungen und vor allem Krankentransport in Schutzkleidung. Das alles wurde im Zivildienst erlebt. Viele Stunden wurden geleistet. Oft müde oder dennoch immer gut gelaunt rüsten 5 jungen Männer ab. Sie haben ein historisches Jahr erlebt und alles gegeben. Dafür DANKE! Und was das Rote Kreuz besonders freut: Alle haben vor freiwillig zu bleiben. - Einheitliche Aussage: "Der Zivildienst war eine tolle Sache. Sie würden ihn jederzeit wieder machen und können diesen beim Roten Kreuz Klosterneuburg nur empfehlen." Informationen zum Zivildienst: https://www.roteskreuz.at/niederoesterreich/ich-will-helfen/zivildienst