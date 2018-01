Baustelle Spielplatz Rosseggergasse ist abgeschlossen

02.01.2018, 16:00 Uhr

Eine Stützmauer aus Natursteinen lässt den Aufgang nun in neuem Glanz erstrahlen.

WEIDLING (red). Beim Spielplatz Rosseggergasse in Weidling wurde durch die Mitarbeiter des Wirtschaftshofs eine neue, schmucke Stützmauer aus Natursteinen angelegt. In drei Etagen erstrahlt der Aufgang nun in neuem Glanz. Im Sinne der Umweltfreundlichkeit und Biodiversität wurden von den Stadtgärtnern Sträucher mit Sommerflieder und Holunder gesetzt, die im nächsten Frühling sicherlich noch zusätzlich zu einem schönen Stadtbild beitragen. Auch eine Blumenwiese wird dann angesäht.