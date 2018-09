BRG Maturantin auf bestem Weg nach Großbritannien

21.09.2018, 12:11 Uhr

Hannah Koch qualifizierte sich mit 40 anderen herausragenden Schülerinnen und Schülern Österreichs für ein dreitägiges Event, bei welchem die Teilnehmer von Trainern und Vortragenden aus der ganzen Welt auf die diversen Aufnahmeverfahren internationaler Top-Universitäten vorbereitet wurden.

KLOSTERNEUBURG (pa). Die Klosterneuburger Maturantin Hannah Koch nahm von 7. – 9. September am Project Access Austria Workshop teil, um sich für ihre Bewerbung an Top-Universitäten in Großbritannien ideal vorzubereiten. Project Access ist eine internationale non-profit Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, junge Talente ohne akademischen Familienhintergrund bei ihrer Bewerbung durch freiwilliges Mentoring zu unterstützen.In dem vom österreichischen Verein Project Access Austria veranstalteten Bootcamp haben 40 herausragende österreichische Schüler teilgenommen. Project Access Trainer aus ganz Europa sowie Kristy vom University Cambridge Admission Office haben in interaktiven Workshops die Teilnehmer bestmöglich auf den Bewerbungsprozess vorbereitet. Unterstützt wurde das Projekt von McKinsey Österreich, Mondi Consumer Packaging und der Rechtsanwaltskanzlei Schönherr.Hannah maturiert dieses Jahr an der BG/BRG Klosterneuburg, einer International School. Schon früh hat es die Siebzehnjährige ins Ausland gezogen: Sie hat ein Jahr in den USA die High School besucht und bei einer Gastfamilie gewohnt. Hannah lernt grundsätzlich gerne, wie man an ihren zahlreichen Hobbies erkennen kann - sie spielt Piano und Cello, liest und reist gerne. Neben der Teilnahme an dem Workshop-Wochenende erhält Hannah einen Mentor, der selbst in Großbritannien studiert hat und sie damit auf ihrem Weg begleiten und unterstützen wird.