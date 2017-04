Einsatzbereit für den Trailpark in Weidlingbach

28.04.2017, 09:05 Uhr

„Das Gebiet mitten im Wald - steil, teilweise nur zu Fuß erreichbar - ist auch für unsere Mannschaften eine große Herausforderung. Häufig werden wir am Wochenende alarmiert. In den meisten Fällen zu sehr anstrengenden Einsätzen“, so Thomas Wordie vom Roten Kreuz und Wolfgang Pötsch, Kommandant der Feuerwehr Weidling. "Wir haben geübt wie wir verletzte Personen so schonend wie möglich aus dem Wald bringen", sagt Pötsch weiter, damit das Rote Kreuz im Ernstfall bestmöglich unterstützt werden könne.