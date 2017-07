Museum Kierling – Besuch bei Freunden

21.07.2017, 13:40 Uhr

Zuletzt war er 2016 bei den Kaiser Franz Josef-Feiern des Museums in Kierling! Nun hat Freund Vlastimil im Juni dieses Jahres ein Restaurant mit dem bezeichnenden Namen "U mocnáře" (Der Monarch) in Hradčany in der Nähe von Brünn und pflegt dort sowohl die k.u.k gemeinsame Geschichte als auch traditionelle alte österreichische Speisen!Grund genug für eine Delegation des Kierlinger Museums, den alten Freund Vlasti zu besuchen und seine Speisen zu verkosten. Man wurde nicht enttäuscht und das Bier von der Brauerei "Lobkowicz" schmeckte ebenso wie die Gerichte, die von seiner ukrainischen Freundin – auch aus einem Teil des alten Österreichs – und Köchin zubereitet wurden! Es war ein harmonisches Treffen wie zu Zeiten, als Mähren noch bei Österreich war! Dank der Sprachkenntnisse von Jiři Juda gab es auch keine Verständigungsschwierigkeiten!