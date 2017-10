Durchstarter der Woche: Andreas Huemayer

08.10.2017, 10:49 Uhr

Andreas Huemayer, IT-Experte in Kierling

Ich bin IT Experte für Informationsmanagement und Informationssicherheit, das heißt ich unterstütze Unternehmen in der effizienten Organisation und Strukturierung ihrer Daten sowie in der Datensicherheit - zum Beispiel im Schutz vor Hackerangriffen.Nach mehr als 20 Jahren in unselbstständigen Anstellungen in verschieden IT Rollen (vom Programmierer bis zum IT Auditor) war es für mich genau der richtige Zeitpunkt, mich neuen Herausforderungen zu stellen.

Gerade in der IT genügt heute ein guter Internetanschluss und ein Handy, die Beratungen sind ohnehin beim Kunden vor Ort. Aber mit einem Büro in Kierling kann ich auch den Blick ins Grüne, die Nähe zum Wienerwald und zu meiner Familie genießen!Ich bin stets lösungsorientiert: mir macht es daher am meisten Freude, wenn sich Unternehmen mit meiner Unterstützung weiter entwickeln oder eine Lösung ihrer Herausforderungen finden.Weil ich meinen Job ernst nehme und Freude daran habe, kann ich immer mein Bestes geben und das merkt dann auch der Kunde.