Die Bezirkshauptmannschaft in Korneuburg damals und heute: Die Grundsteinlegung erfolgte am 30. Mai 1958, feierlich eingeweiht und eröffnet wurde die BH am 26. März 1960.

In Kooperation mit dem

Museumsverein Korneuburg

Mehr Beiträge Thema "100 Jahre NÖ" findest Du in unserem Channel – meinbezirk.at/100-jahre-nö!