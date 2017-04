Portraitworkshop mit Helmut Resch beim Naturfreunde Fotoclub Stockerau

28.04.2017, 11:01 Uhr

In lockerer Atmosphäre ließ uns Herr Helmut Resch an seinem Wissen und Können teihaben.Mit großem Interesse folgten die Vereinsmitglieder und auch einige Gäste seinen Ausführungen. Praktische Übungen, für die sich unser jüngstes Mitglied- Mercedes Konyicsak- dankenswerter Weise als Model zur Verfügung stellte, standen natürlich auch am Programm.Rückblickend war dies wieder eine gelungene Veranstaltung, bei der wir viel für unser Hobby dazulernen konnten.