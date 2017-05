Kultur- und Fitnesstage 2017 der r.k. Pfarre Korneuburg

02.05.2017, 00:46 Uhr

Unser Kulturprogramm umfasste das Broadwaystück „Sonny Boys“ mit Christoph Grissemann, Magda Kropiunig und Dirk Stermann im Stadttheater Baden. Weiters ein Konzert „Ein Sizilianer am Hofe der Esterházy“ für 2 Gitarren mit Stefano Mileto und Lorenzo Pezzopane im Festsaals des Rathauses Vöslau.Margit Straka sorgte für den Fitnessteil inklusive Morgengymnastik. Die „Große Wanderung“ ging zur Burg Merkenstein und Mittagsrast in der Jausenstation „Am Haidlhof“. Auch Einkehr(en) bei Heurigen und Mostheurigen rundeten das dichte Programm ab. Eine sehr informative Führung bei "Vöslauer Mineralwasser" durfte natürlich auch nicht fehlen. Zum Abschluss besuchten wir noch das Stadtmuseum Möllersdorf mit abschließendem Mittagessen.Teilgenommen haben Johanna Deiser, Theresia & Helmut Della Pietra, Elke Gepp, Maria Gerstenecker, Emmy Gutmann, Liese Holzer, Else Jicha, Anna Lex, Theres Killian, Renate Lang, Herma Malek, Maria Plenk, Christl & Rudi Röhricht, Renate Steindl & Hans Wanzenböck, Margit Straka, Hilde Wailzer, Rudi Widhalm und Erwin Widy.