05.05.2017, 19:23 Uhr

150 Kilo Plastikstöpsel wurden in der HAK Korneuburg gesammelt.

STADT KORNEUBURG. „Unser Ziel war es, in unserer Schule so viele Plastik-Verschlüsse von Tetrapackerln, Getränke- oder Kosmetikflaschen zu sammeln, wie nur möglich“, berichtet Projektleiterin Anna Rabenlehner aus der 3ak begeistert. Denn im Rahmen des Projektes "Stöpsel verändern Leben" wurde in der HAK Korneuburg für den Guten Zweck gesammelt, was das Zeug hält. Damit auch alle gut informiert sind, wurden die Schülerinnen und Schüler von Peter Machek im Rahmen eines Vortrages über den Weg der gespendeten Stöpsel und deren Verarbeitung ins Bild gesetzt.Über 150 kg der Plastikstöpsel, insgesamt sechs riesige Säcke, wurden nun an eine Recycling-Firma verkauft, die daraus Granulat zur Produktion von Plastikteilen herstellt. "Der erzielte Betrag wird an bedürftige Kinder für Therapien und Operationen gespendet", fügt Rabenlehner hinzu.