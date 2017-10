Außenpolitik auf dem Prüfstand

17.10.2017, 13:01 Uhr

Der BSA Korneuburg diskutierte mit Botschafter Bernhard Wrabetz die aktuellen Herausforderungen der Österreichischen Außenpolitik.

BEZIRK KORNEUBURG. Botschafter Bernhard Wrabetz, außenpolitischer Berater des Bundeskanzlers, sprach bei einer Veranstaltung des Bundes der sozialdemokratischen Akademikerinnen und Akademiker (BSA) in Korneuburg über die aktuellen globalen, politischen Herausforderungen.Unsere globale, politische Situation führt immer häufiger zu einer Konkurrenzsituation, in der die einzelnen Märkte im Wettbewerb um Rohstoffe, Absatzmärkte und Regeln des internationalen Handelns stehen. Botschafter Wrabetz diskutierte besonders die Rolle der EU, die es künftig zu stärken gilt: "Die Europäische Union hat sich von der Finanzkrise weitgehend erholt und steht als größter Binnenmarkt der Welt vor zahlreichen Herausforderungen, wie Digitalisierung, Klimawandel, Migration und wirtschaftlicher Stagnation mit innovativen und modernen Lösungsansätzen zu begegnen."Besonders wichtig sei es für den BSA, die zunehmende soziale Ungleichheit in der EU, aber auch in Österreich, zu diskutieren, stellte BSA Korneuburg-Vorsitzender Wolfgang Motz fest. "Wir benötigen dringend eine Anpassung des Steuersystems, wenn wir nicht wollen, dass diese Zustände weiterhin die politische Stellung der populistischen Parteien stärken. Wir brauchen eine Politik, die ausgleichend und gerecht ist. Es kann nicht sein, dass in Europa fünf Prozent der Bevölkerung, die fast die Hälfte des Vermögens in der EU besitzt, so gut wie keine Steuern zahlen, während die anderen 95 Prozent voll erfasst werden."